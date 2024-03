Monopoli-Brindisi, 500 biglietti a disposizione dei tifosi biancazzurri: tutte le informazioni

SS Brindisi FC comunica che sono 500 i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Veneziani” di Monopoli per il match con il Monopoli in programma per Mercoledì 6 Marzo alle ore 18.30.

I biglietti saranno acquistabili esclusivamente presso i punti vendita ciaotickets dalle 13.00 di oggi sino alle 19.00 di Martedì 5 Marzo al costo di 10€ il biglietto intero e 7€ per il biglietto più i diritti di prevendita.

Punto vendita abilitato a Brindisi:

-PlanetWin365, via Sicilia 57.

Il giorno del match il botteghino del settore ospiti resterà chiuso, pertanto si invitano i tifosi biancazzurri a non recarsi allo stadio “Veneziani” senza il titolo di accesso già acquistato.

Il percorso indicato per recarsi allo Stadio “Veneziani” sarà il seguente:

1-Percorrendo la S.S.16 la tifoseria ospite che giunge proveniente da Bari o da Lecce, deve prendere l’ingresso Monopoli Nord che riporta su Viale Aldo Moro.

2- Percorrendo Viale Aldo Moro giunti alla rotatoria bisogna svoltare per via V. Veneto.

3- Percorrendo via V.Veneto, svoltare per Via Marina del Mondo.

4-Percorrendo Via Marina del Mondo si giunge allo stadio “Veneziani” direttamente al parcheggio del settore ospiti.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi