Serie C girone C, Taranto-Virtus Francavilla: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Derby pugliese per la Virtus Francavilla, reduce dalla vittoria contro la Juve Stabia importante per il discorso salvezza. Oggi pomeriggio i biancazzurri saranno di scena allo stadio Iacovone per affrontare il Taranto (ore 17:30): l'obbiettivo è dare continuità al successo nel turno infrasettimanale e conquistare magari la seconda vittoria esterna della stagione. Sarà una gara tosta, visto che i rossoblù non vincono da sei partite volendo anche invertire delle reti segnate, infatti a referto è stato messo solo un gol nelle ultime tredici partite.

Gli uomini guidati da Ezio Capuano invece utilizzeranno il 3-5-2. Vannucchi tra i pali, il trio Evangelisti, Antonini e Formiconi (in vantaggio su Manetta) a comporre la retroguardia; sulla fascia destra dovrebbe agire Mastromonaco, sul versante opposto Boccadamo dovrebbe avere la meglio su Ferrara. A centrocampo pronti Romano, Mazza e Labriola. Bifulco e Tommasini in attacco.

Antonio Calabro dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-3. Avella in porta, protetto dal trio difensivo formato da Minelli, Idda e Caporale; in mezzo ancora spazio al tandem Macca-Risolo mentre sugli esterni, rispettivamente a destra e a sinistra, pronti Pierno e De Marino. Davanti Patierno sarà supportato da Murilo e Maiorino: le condizioni di quest'ultimo però sono da valutare, possibile un suo impiego a partita in corso con uno tra Di Marco e Tchetchoua a fare la mezzala in un 3-5-2.

Taranto-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; Evangelisiti, Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Romano, Mazza, Labriola, Boccadamo; Bifulco, Tommasini. All. Capuano.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Minelli, Idda, Caporale; Pierno, Macca, Risolo, De Marino; Murilo, Patierno, Maiorino. All. Calabro.