Serie C girone C, Virtus Francavilla-Avellino: le probabili formazioni

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla cerca il ritorno alla vittoria che manca da tre partite: oggi pomeriggio, alla Nuovarredo Arena, i biancazzurri ospiteranno l'Avellino a sua volta a caccia di punti (calcio d'inizio alle ore 17:30). Tra le mura amiche la Virtus ha finora ottenuto tre vittorie e un pareggio, l'obiettivo è proseguire su questo trend e dare una svolta agli ultimi risultati. Sarà una sfida non semplice e imprevedibile, visto che i biancoverdi si presenteranno in terra pugliese dopo l'avvicendamento in panchina tra Roberto Taurino e Massimo Rastelli (nel mezzo, Raffaele Biancolino ha guidato la squadra nel match contro la Viterbese).

Antonio Calabro è orientato a confermare il 3-5-2. Avella in porta, protetto dalla difesa formata da Idda, Miceli e Caporale; sulle corsie esterne, rispettivamente a destra e a sinistra, pronti Pierno e Carella mentre in cabina di regia agirà ancora Risolo; a coadiuvarlo, come interni di centrocampo, potrebbero essere Mastropietro e Cisco (quest'ultimo già impiegato in questo ruolo a Crotone). In attacco, al fianco di Patierno, spazio a Maiorino. Out Giorno e Tchetchoua.

Il neo-tecnico Massimo Rastelli potrebbe invece optare per il 4-3-2-1. Per la porta c'è il ballottaggio tra Marcone e Forte (appena rientrato tra i convocati), mentre la coppia di centrali verrà composta da Moretti e Zanandrea; come terzino destro agirà Ricciardi, sul versante opposto ci sarà Tito. In mediana accanto a Dall'Oglio dovrebbero trovare spazio Franco e Casarini, sulla trequarti pronti Ceccarelli e Russo. Trotta unica punta.

Virtus Francavilla-Avellino, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Avella; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Mastropietro, Risolo, Cisco, Carella; Maiorino, Patierno. All. Calabro.

AVELLINO (4-3-2-1): Marcone; Ricciardi, Moretti, Zanandrea, Tito; Franco, Dall'Oglio, Casarini; Ceccarelli, Russo; Trotta. All. Rastelli.