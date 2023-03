Serie C girone C, Virtus Francavilla-Juve Stabia: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Riprendere il cammino dopo la sconfitta esterna maturata sul campo dell'Audace Cerignola, per avvicinarsi al traguardo della salvezza e pensare ai playoff. Stasera la Virtus Francavilla sarà impegnata contro la Juve Stabia, alla Nuovarredo Arena, in una gara davvero fondamentale: i biancazzurri punteranno ancora una volta sul fattore campo per tornare alla vittoria dopo due partite, anche in vista dei prossimi impegni che riservano i derby pugliesi con Taranto e Monopoli; di fronte ci sarà una squadra che ha ritrovato il successo dopo sei gare contro il Giugliano, domenica scorsa (risultato di 2-1).

Antonio Calabro schiererà i suoi con il 3-4-3. Avella tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Minelli, il rientrante Idda (che ha scontato due turni di squalifica) e Caporale. Sulla fascia destra possibile il ritorno dal primo minuto di Cisco, sull'altro versante presente De Marino; in mediana, accanto a Risolo, potrebbe trovare spazio Tchetchoua. In attacco Murilo e Maiorino daranno supporto a Patierno, confermato al centro del reparto.

4-3-3 invece per la formazione guidata da Sandro Pochesci. Barosi in porta, Altobelli e Cinaglia presidieranno il cuore della retroguardia con Maggioni e Vimercati come terzini (rispettivamente a destra e a sinistra); a centrocampo spazio a Berardocco coadiuvato da Carbone e Ricci, mentre Bentivegna e Pandolfi agiranno da esterni offensivi per offrire assistenza a Volpe, che guiderà l'attacco.

Virtus Francavilla-Juve Stabia, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Minelli, Idda, Caporale; Cisco, Tchetchoua, Risolo, De Marino; Murilo, Patierno, Maiorino. All. Calabro.

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi; Maggioni, Altobelli, Cinaglia, Vimercati; Carbone, Berardocco, Ricci; Bentivegna, Volpe, Pandolfi. All. Pochesci.