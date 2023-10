Serie C, le probabili formazioni di Virtus Francavilla-Giugliano

Serie C Girone C

Esame Giugliano per la Virtus Francavilla. Reduci da tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pareggio) i biancazzurri affronteranno la formazione campana alla Nuovarredo Arena, domani pomeriggio (ore 16:15), con l'obbiettivo di proseguire in questo momento favorevole e raggiungere la doppia cifra di punti. Di fronte ci sarà una squadra che in questo avvio di campionato ha raccolto 4 punti al netto di una vittoria, un pareggio ed una sconfitta; ciò ha portato all'esonero dell'alenatore Raffale Di Napoli, che in questa gara sarà sostituito dal collaboratore tecnico Raffaele Ascione.

Nel precedente dello scorso anno tra le mura dello stadio amico la VIrtus ebbe la meglio per 4-1: protagonisti Maiorino e Patierno, autori di una doppietta a testa (reti rispettivamente al 12', 43', 46' e 59'); di La Monica la rete della bandiera ospite al 59'.

Il tecnico Alberto Villa dovrebbe confermare quasi l'intero undici che ha battuto il Messina la scorsa settimana. Forte in porta, dietro alla retroguardia composta da Accardi, il possibile rientrante Gavazzi e Monteagudo; sulla corsia destra ancora spazio a Di Marco, stesso discorso per quanto riguarda Biondi sull'altro versante. Fornito presente in cabina di regia, assieme ad Izzillo e Macca che agiranno da interni. Davanti il tandem Giovinco-Artistico. Il modulo sarà il 3-5-2.

Analogo modulo per il Giugliano. Tra i pali Baldi, mentre in difesa ci sarà il trio Berman-Zullo-Caldore. In mezzo al campo, assieme a Gladestony, agirà Di Dio; per l'altro posto da interno Labriola potrebbe avere la meglio nel ballottaggio con Vogiatzis. Sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, pronti Rondinella e Oyewale, l'attacco sarà invece guidato da Sorrentino e Bernardotto. Out per squalifica Berardocco e Salvemini.

Virtus Francavilla-Giugliano, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Di Marco, Izzillo, Fornito, Macca, Biondi; Giovinco, Artistico. All.Villa.

GIUGLIANO (3-5-2): Baldi; Berman, Zullo, Caldore; Rondinella, Di Dio, Gladestony, Labriola, Oyewale; Bernardotto, Sorrentino. All.Ascione.