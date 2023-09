Serie C, le probabili formazioni di Virtus Francavilla-Messina

Serie C Girone C

A caccia del terzo risultato utile consecutivo. La Virtus Francavilla stasera affronterà il Messina (Nuovarredo Arena, ore 20:45) al termine di una settimana dove sono arrivati il successo sul Crotone e il pareggio in trasferta contro il Foggia: vincere significherebbe dare un ulteriore slancio alla classifica e alzare l'entusiasmo di una squadra apparsa decisamente in crescita nell'ultime uscite. Nei precedenti disputati tra le mura dello stadio della Città degli Imperiali i biancazzurri hanno sempre vinto, lo scorso anno a decidere la gara giocata l'11 settembre fu il rigore trasformato da Cosimo Patierno al 62'.

La Virtus Francavilla dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2. Forte in porta dietro alla linea difensiva composta da Accardi, Gavazzi (che potrebbe farcela a rientrare dal suo infortunio alla spalla di domenica scorsa) e Monteagudo; sulla fascia destra dovrebbe vedersi ancora Di Marco, sul versante opposto pronto il ritorno di Nicoli. A centrocampo verso la conferma il trio composto da Biondi, Fornito e Macca mentre in attacco Giovinco supporterà Artistico.

4-3-3 invece per gli uomini guidati da Giacomo Modica. Fumagalli tra i pali, Ferrara e Pacciardi a formare il tandem di centrali mentre come terzini agiranno Lia (a destra) e Ortisi (a sinistra); in mediana, assieme a Frisenna, pronti Firenze e Scafetta, in attacco Plescia prenderà il posto di centravanti e sarà coadiuvato da Emmausso e Ragusa.

Virtus Francavilla-Messina, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Di Marco, Biondi, Fornito, Macca, Nicoli; Giovinco, Artistico. All. Villa.

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Lia, Ferrara, Pacciardi, Ortisi; Firenze, Frisenna, Scafetta, Emmauso, Plescia, Ragusa. All. Modica.