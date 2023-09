Messina al tappeto: la Virtus Francavilla esulta grazie ad Artistico (1-0)

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla chiude al meglio la settimana battendo il Messina alla Nuovarredo Arena, per 1-0. I biancazzurri hanno ottenuto il terzo risultato utile consecutivo al termine di una gara che nel secondo tempo è stata interrotta per più di trenta minuti a causa di un problema all'impianto di illuminazione dello stadio. Protagonisti del match l'attaccante Artistico, al primo centro stagionale, e il portiere Forte, autore di interventi decisivi nel bloccare le iniziative del Messina. La Virtus Francavilla è dunque salita a quota 7 punti in classifica.

Virtus Francavilla-Messina, le formazioni iniziali

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) Forte; Accardi, Monteagudo, De Marino; Di Marco, Izzillo, Fornito, Macca, Biondi; Giovinco, Artistico. All. Villa.

MESSINA (4-3-2-1): Fumagalli; Polito, Manetta, Pacciardi, Tropea; Frisenna, Firenze, Ortisi; Emmausso, Scafetta; Plescia. All.Modica.

Il primo tempo

Villa ha confermato gli stessi undici scesi in campo contro il Foggia, con l'intenzione di iniziare la gara con intensità e ricerca delle corsie esterne. Gli ospiti hanno cercato di trovare varchi offensivi con il palleggio e la posizione di Frisenna che, allargandosi, ha permesso ad Ortisi di muoversi più tra le linee e non dare punti di riferimento. La Virtus ha un po' faticato a dare continuità al palleggio a causa del pressing insistente degli avversari, ma all'11', su una delle tante verticalizzazioni di inizio partita, Fornito ha imbeccato Di Marco: l'esterno ha addomesticato il pallone e superato Tropea in velocità, servendo Artistico al centro dell'area, ma la punta invece di tirare di prima ha stoppato male il pallone ed ha agevolato il miracolo di Fumagalli. Una ghiotta chance non sfruttata al meglio.

Tuttavia l'episodio ha sbloccato i biancazzurri, che hanno creato un pericolo su un cambio gioco dove Biondi ha impegnato con un tocco ravvicinato Fumagalli; l'esperto portiere classe 1982 si è ripetuto sull'insidioso colpo di testa di Artistico, respinto in corner. Il club della Città degli Imperiali è stato abile nel prendere campo e sfruttare l'ampiezza degli esterni, che in sinergia con gli interni di centrocampo sono riusciti a penetrare la difesa siciliana: in tal senso Izzillo si è accentrato imbeccando Biondi che, dentro l'area, ha servito Artistico per il vantaggio al 21'. Un'azione da manuale, come si suol dire, che ha permesso al classe 2002 di trovare il primo gol stagionale.

Tripudio alla Nuovarredo Arena, per una squadra che dopo qualche minuto ha giocato praticamente sul vellutto. Attorno alla mezz'ora però il Messina è andato vicino al pari con Plescia, su cui Forte è stato provvidenziale in un doppio intervento ravvicinato. Nel finale di frazione i padroni di casa sono andati vicini al raddoppio su una classica azione 'da quinto a quinto', nella quale Di Marco ha servito Biondi che di testa ha spedito il pallone fuori: la Virtus Francavilla ha controllato negli ultimi minuti, concedendo però qualche incursione di troppo al Messina. Buona comunque, la prova degli uomini di Villa.

Virtus Francavilla-Messina, il racconto della ripresa

Giacomo Modica a inizio secondo tempo ha cambiato fisionomia alla squadra inserendo Buffa e Cavallo per Tropea e Firenze e spostando Ortisi nel ruolo di terzino sinistro: il classe 2002 ha spinto di più, mentre Polito è rimasto più bloccato per un 3-3-4 in fase di possesso. Al 47' Frisenna, dalla distanza, ha costretto Forte ad un autentico miracolo, nel primo sussulto della ripresa.

Poi la gara si è fermata a causa di un problema all'impianto di illuminazione della Nuovarredo Arena. Dopo un'interminabile attesa coi giocatori che si sono riscaldati in mezzo al campo e la curva momentaneamente in silenzio, la gara è ripartita: subito il Messina si è reso pericoloso con la botta dalla distanza di Frisenna disinnescata da Forte; la replica è arrivata sul calcio di punizione di Giovinco, spentosi però alto sulla traversa.

La partita è andata via a ritmo lento, anche se le due squadre non si sono risparmiate. Al 67' Forte ha salvato di nuovo la Virtus sulla botta ravvicinata di Emmausso, poi Villa ha mischiato le carte ed è passato ad un 4-5-1 per coprire meglio le fasce, poiché il Messina è tornato a giocare con un piglio decisamente diverso, è sembrato più arrembante mentre la Virtus ha risentito dello stop forzato. Infatti i siciliani, schierati con un 4-2-4 ultraoffensivo, avevano trovato anche il gol del pari firmato da Cavallo, annullato tuttavia per fuorigioco. A seguito dell'ingresso di Yakubiv la Virtus si è chiusa ancora di più, passando al 5-4-1: nel finale non è praticamente successo nulla, inutile il forcing del Messina. La Virtus Francavilla ha potuto festeggiare una vittoria pesante e sofferta, dopo una partita infinita.