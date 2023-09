Virtus Francavilla-Messina, Villa: "Abbiamo grande entusiasmo, non possiamo fare calcoli"

Serie C Girone C

Terza partita in una settimana per la Virtus Francavilla, che domenica 24 settembre ospiterà alla Nuovarredo Arena il Messina (calcio d'inizio alle ore 20:45): dopo le buone prove offerte contro Crotone e Foggia, che hanno portato in dote 4 punti, i biancazzurri vogliono confermare i progressi fatti finora e arricchire così il bottino in classifica. La squadra sembra aver trovato la giusta via, praticando la propria filosofia di calcio con intensità e personalità; a presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Alberto Villa.

Sull'avversario: "La partita contro il Messina nasconde tantissime insidie, è una squadra che nelle prime due uscite ha dimostrato di essere un’ottima formazione e di fare molto bene, dovremo stare molto attenti. Dalla nostra parte c’è grande entusiasmo perché una squadra con molti ragazzi giovani deve avere questo entusiasmo, deve avere la fame giusta per portare sempre a casa un risultato, di crescere come prestazione domenica dopo domenica come hanno fatto finora".

Sulle possibili scelte di formazione: "Non ho ancora pensato a novità tattiche nel senso che vediamo tra oggi e domani chi ha recuperato più energie, chi starà meglio. Chi dimostrerà di avere la voglia di giocare, di avere tanta fame, giocherà. Abbiamo diverse soluzioni, i ragazzi stanno crescendo tutti di condizione, si può giocare con due punte, con una punta e due trequartisti, si possono scegliere diverse soluzioni, i ragazzi sono bravi a fare questo. Adesso bisognerà vedere cosa ci sarà nella prossima partita, cosa verrà fuori".

Sulle condizioni della squadra: "I ragazzi stanno bene dal punto di vista fisico, stanno benissimo, l’hanno dimostrato, sicuramente qualcuno è ancora indietro perché gli ultimi arrivati hanno saltato la preparazione in ritiro, però i ragazzi stanno bene e stanno crescendo. Non so se si paga di più alla terza partita, io so solo che si parte tutti alla pari, tutti hanno giocato tre partite, come le abbiamo giocate noi le hanno giocate anche gli altri, forse il Messina ha un piccolo vantaggio perché ha un partita in meno ma io penso che parte tutto dalla testa, dal cuore e questi ragazzi lo sanno, conoscono il mio pensiero, loro sono convinti di questo. E’ un momento in cui non si può abbassare l’attenzione, non si può abbassare la guardia. Bisogna stare concentrati a mille, bisogna andare tanto forte. Noi non possiamo fare calcoli".