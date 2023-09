Virtus Francavilla, buon punto nel derby con il Foggia: allo Zaccheria finisce 0-0

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla conferma i progressi visti nella vittoria sul Crotone ed esce dal derby pugliese contro il Foggia portando a casa un pareggio: allo stadio Zaccheria, chiuso al pubblico, la formazione guidata da Alberto Villa ha raccolto un 0-0, al termine di una prestazione di intensità e coraggio, dove non sono mancate le opportunità per andare a segno.

I biancazzurri hanno approcciato bene la partita, creando due pericoli alla difesa dei satanelli entrambi con Izzillo: il centrocampista classe 1994 prima ha impegnato Nobile di testa, costringendolo, ad un intervento impegnativo, poi ha scagliato alta una ribattua a seguito di un tiro di Biondi. La difesa ha tenuto a bada le bocche di fuoco avversarie, concedendo solo un'occasione a Beretta che però non ha impensierito il portiere Forte.

Nel secondo tempo ci ha provato Giovinco direttamente da calcio di punizione, ma stavolta il pallone è terminato alto; i rossoneri hanno replicato grazie all'iniziativa di Peralta, fermata però da Forte; la Virtus ha ricalcato il buono stato di forma mostrato contro il Crotone, andando vicinissima al vantaggio al 55', quando Giovinco per poco non ha inquadrato la porta; successivamente il Foggia ha sfiorato il gol, con Di Noia che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha colpito il pallone di testa fuori misura, a porta vuota. Nel finale il match è scivolato pian piano verso il pareggio: un buon punto tutto sommato per la Virtus Francavilla, salita così a quota 4 in classifica.

Foggia-Virtus Francavilla, il tabellino

Foggia: Nobile, Garattoni, Rizzo, Martini (32’st Fiorini), Marino (1’st Schenetti), Peralta, Beretta (1’st Tonin), Marzupio (9’st Vezzoni), Di Noia, Salines (38’st Idrissou), Carillo. A disp: Cucchietti, De Simone, Vacca, Pazienza, Antonacci, Agnelli, Papazov, Rossi, Brancato, Embalo. All. Cudini

Virtus Francavilla Calcio: Forte, De Marino, Monteagudo, Biondi, Di Marco, Artistico (29’st Polidori), Izzillo (37’st Enyan), Macca, Accardi, Fornito (29’st Risolo), Giovinco (20’st Zuppel). A disp: Carretta, Lucatelli, Carella, Lo Duca, Serio, Yakubiv, Fekete, Latagliata. All. Villa

Arbitro: Sig. Domenico Castellone di Napoli (Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2-Roberto D’Ascanio di Roma 2-Enrico Cappai di Cagliari)

Note: Ammoniti: Beretta, Marzupio, Di Noia (FO) Accardi, Risolo (VF)

Recupero: 1’pt, 5’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla