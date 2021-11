Virtus Francavilla, contro il Picerno per svoltare in trasferta. Altro turno di squalifica per Taurino

La Virtus Francavilla ritorna ad affrontare il Picerno in campionato. Nella quattordicesima giornata del girone C della Serie C infatti, i biancazzurri saranno di scena allo stadio Curcio (calcio d'inizio alle ore 17:30) in un confronto che non si vedeva dalla stagione 2019/2020 circa, dove ci furono gli unici due incontri finora disputati tra le formazioni nella terza serie. In terra lucana la Virtus Francavilla, nella gara di andata del 19 ottobre 2019, raccolse un pareggio per 0-0, mentre al ritorno, il primo marzo, incassò una sconfitta tra le mura amiche dello stadio allora denominato Giovanni Paolo II. Spiccano anche due precedenti in Serie D, nell'annata trionfale 2015/2016, quella della promozione in C: due le vittorie conquistate dalla formazione brindisina, una per 5-2 in trasferta e una per 3-1 in casa.

La Virtus Francavilla vuole ritornare al successo on the road dopo tre sconfitte consecutive esterne patite per mano di Avellino, Palermo e Paganese. E dovrà farlo ancora senza Roberto Taurino, che ha ricevuto un'altra giornata di squalifica. Il tecnico era già stato fermato per tre turni (gli erano stati assegnati inizialmente due, un altro era stato aggiunto dopo che il ricorso della società era stato respinto). Di seguito il comunicato del giudice sportivo pubblicato dalla Lega Pro:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TAURINO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)

per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti nonostante fosse

squalificato, in modo evidente e continuativo, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS.