Virtus Francavilla, pronto il rientro di Leonardo Perez nella gara col Picerno

Serie C Girone C

A guidare la Virtus Francavilla dalla panchina nel match contro il Picerno (in programma domenica 14 novembre alo stadio Curcio, ore 17:30) non ci sarà l'allenatore Roberto Taurino, che è stato fermato per un altro turno dal giudice sportivo. I biancazzurri però ritroveranno l'attaccante Leonardo Perez, che ha saltato le ultime tre gare dei biancazzurri per via della lunga squalifca imposta dopo l'espulsione rimediata contro il Palermo.

Dopo aver saltato l'avvio di campionato a causa di un infortunio al ginocchio, Perez ha racimolato per il momento 6 presenze, senza riuscire a segnare: possibile che possa partire da titolare nel 3-5-2, componendo il tandem offensivo assieme a Pasquale Maiorino, decisivo con un gol e un assist nella vittoria interna contro il Latina. Un'opzione che sembra sempre più prendere quota, anche se un Joseph Ekuban in rampa di lancio (due gol nelle ultime tre partite) e Danilo Ventola scalpitano.