Serie C, rivoluzione in panchina per le squadre pugliesi: solo due i tecnici confermati

Serie C Girone C

Una vera e propria rivoluzione ha investito le panchine delle squadre pugliesi di Serie C, la cui maggior parte ha optato per un cambio di guida tecnica. Diverse formazioni dunque si apprestano ad avviare dei nuovi progetti a partire dalla stagione 2023/2024.

Solo due squadre della regione hanno confermato i propri condottieri al timone. Una è il Taranto che, dopo la salvezza raggiunta e i playoff sfiorati lo scorso anno, ha deciso di proseguire il cammino con Ezio Capuano, finalizzando un rinnovo per i prossimi tre anni; l'altra è il neopromosso Brindisi, che ha confermato uno degli artefici del ritorno in terza serie, il tecnico Ciro Danucci: il classe 1983 ha firmato un prolungamento fino al 2025.

Virtus Francavilla, Monopoli e Audace Cerignola hanno deciso di ripartire. Il club della Città degli Imperiali, salutato Antonio Calabro dopo una sola stagione, si è affidato ad Alberto Villa, ex giocatore biancazzurro in passato ed ex vice proprio di Calabro, per il nuovo corso che avrà come base la valorizzazione dei giovani. I biancoverdi hanno scelto Francesco Tomei, negli anni passati viceallenatore di Eusebio Di Francesco, per sostutire Giacomo Ferrari e aprire un nuovo ciclo. Dopo una stagione entusiasmante, chiusa al primo turno dei playoff nazionali, i foggiani si sono separati da Michele Pazienza,in carica da tre anni: a prendere il suo posto dovrebbe essere Roberto Taurino.

Infine, anche il Foggia (che segue da vicino la vicenda legata al Lecco) avrà nella prossima stagione un nuovo allenatore. Delio Rossi, qualche giorno fa, ha annunciato le dimissioni; la società rossonera intanto si guarda intorno e sonda diversi profili.