Scelta fatta: sarà Alberto Villa a guidare la Virtus Francavilla

Le riserve sono state finalmente sciolte: la Virtus Francavilla ripartirà da Alberto Villa. La candidatura del tecnico alla successione di Antonio Calabro era emersa la precedente settimana come avevamo raccontato e ha preso quota con il passare del tempo; la società biancazzurra dunque ha scelto il classe 1979 come nuovo allenatore e ha chiuso un accordo nelle scorse ore. A stretto giro prevista l'ufficialità.

Si tratta di un altro ritorno in casa Virtus, visto che Villa aveva militato da calciatore nella Città degli Imperiali dal 2014 al 2015. Dopo l'esperienza di vice di Calabro al Carpi, alla Viterbese e al Catanzaro l'esperienza alla guida della Pergolettese lo scorso anno, nel girone A della Serie C, dove ha raggiunto il primo turno dei playoff (il Padova la spuntò per 1-0). All'orizzonte una nuova avventura, al comando di un progetto che è pronto a partire del tutto.