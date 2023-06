Virtus Francavilla, arriva l'ufficialità: Alberto Villa è il nuovo allenatore

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo, in data odierna, con mister Alberto Villa che assumerà l’incarico di nuovo Tecnico della prima squadra per la stagione 2023/2024. Un gradito ritorno a Francavilla per il nuovo mister classe ’79 che è stato protagonista, da calciatore, in Eccellenza ed in Serie D contribuendo con i suoi gol alla scalata dall’Eccellenza alla Lega Pro.

Successivamente ha intrapreso la carriera da allenatore a Gallipoli in Eccellenza, chiudendo il campionato al quinto posto in classifica. Dal 2017 al 2021 diventa il vice allenatore di mister Antonio Calabro prima a Carpi in B, poi alla Viterbese ed al Catanzaro in serie C. Nella scorsa stagione ha assunto la guida tecnica della Pergolettese con cui ha conquistato i playoff persi al primo turno contro il Padova. La società augura a mister Villa un grande in bocca al lupo per le sfide professionali con i colori biancazzurri auspicando nuovi successi e nuove vittorie.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla