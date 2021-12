Virtus Francavilla, la sfida inedita contro il Monterosi inaugura il tour de force di dicembre

Per la Virtus Francavilla sarà un mese di dicembre impegnativo, dove vivrà un autentico tour de force prima dell'arrivo della sosta invernale. Quattro le partite fissate in calendario, tre da disputare in casa e una in trasferta: ad inaugurare questo cammino sarà il match inedito di domenica 5 dicembre, contro il Monterosi (calcio d'inizio alle 17:30) valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Per la formazione guidata da Roberto Taurino l'obiettivo è quello di dare continuità al pareggio contro il Campobasso dello scorso weekend e di riprendere a fare punti tra le mura amiche, dopo la sconfitta maturata contro la Turris il 21 novembre.

Sabato 11 dicembre sarà la volta dell'unico impegno 'on the road' del mese, il duello col Foggia allo stadio Zaccheria; domenica 19 dicembre a Francavilla Fontana arriverà la Juve Stabia, mentre nel turno infrasettimanale del 22 i biancazzurri affronteranno il Catanzaro.