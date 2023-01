Brindisi, ancora un pareggio: il Bitonto raggiunge i biancazzurri nella ripresa (1-1)

Il Brindisi manca ancora l'appuntamento coi tre punti. Presso il Polisportivo Rossiello (a porte chiuse) la formazione guidata dal tecnico Ciro Danucci, contro il Bitonto, ha incassato il secondo pareggio di fila dopo quello che ha visto come avversario il Francavilla in Sinni. A sbloccare la partita ci ha pensato Esposito al 46', i neroverdi però hanno reagito nella ripresa e al 57' hanno colto il pareggio grazie alla punizione realizzata da Maffei. Nel corso della gara è stato espulso Danucci. Il Brindisi non ha apporfittato dei pari raccolti da Cavese e Barletta ed è salito così a quota 33 punti in classifica.

Bitonto-Brindisi, il tabellino

BITONTO: Petrarca, Riefolo, Tangorre, Gomes, Spinelli (11’ st Mariano), Silletti, Cardore (29’ Muscatiello), Clemente, Figliolia (23’ st Corado), Chiaradia (45’+2’ st Cassano),Palazzo (23’ pt Maffei). A DISPOSIZIONE: Civita, Maffei, Muscatiello, Ungredda, Cassano, Rapio, Mariani, Corado, Tassiello. ALLENATORE: Loseto.

BRINDISI: Vismara, Gorzelewski, Cancelli, Felleca (36’ st Dammacco), D’Anna, Valenti (15’ pt Esposito), Ceesay, Opoola (18’ st Mancarella), Di Modugno, Baldan,Favetta (20’ pt Santoro). A DISPOSIZIONE: Di Fusco, Esposito, Rossi, Dammacco, De Rosa, Palumbo,Santoro, Mancarella, Stauciuc. ALLENATORE: Danucci.

AMMONITI: 1’ pt Spinelli (BT), 38’ pt Felleca (BR), 20’ st Ceesay (BR), 29’ st Esposito (BR)

ESPULSI: 13’ Mister Danucci (BR).

MARCATORI: 45’+1’ pt Esposito (BR), 11’ st Maffei (BT).

RECUPERO PRIMO TEMPO:6’.

RECUPERO SECONDO TEMPO: 5’.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi