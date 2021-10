Brindisi, anticipata al sabato la sfida della sesta giornata contro il Molfetta

Anticipo del sabato in vista della sesta giornata del campionato di Serie D (girone H) per il Brindisi: è divenuto infatti ufficiale lo spostamento della partita col Molfetta a sabato 16 ottobre. I biancazzurri, ancora alla ricerca dei primi punti in campionato ed entrati in silenzio stampa dopo la sconfitta contro il Rotonda, saranno di scena allo stadio Paolo Poli. Calcio d'inizio alle ore 15:00.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

SSD Brindisi comunica che la gara con il Molfetta di Domenica 17 Ottobre, valida per la sesta giornata del Campionato Nazionale di Serie D girone H, sarà anticipata a Sabato 16 Ottobre alle ore 15.00.