Fasano, contro il San Giorgio si gioca di sabato: l'obiettivo è tornare a fare punti in trasferta

La Serie D tornerà in campo nel prossimo weekend, col Fasano che disputerà l'anticipo del sabato:per il 26 marzo infatti è stata fissata la sfida contro il San Giorgio,allo stadio Paudice (ore 14:30). La formazione allenata da Ciro Danucci ha l'obiettivo di dare continuità alla vittoria per 1-0 nel derby contro il Brindisi dello scorso 13 marzo, oltre che a ricominciare a fare punti in trasferta: nelle ultime due uscite fuori casa, infatti, sono arrivate due sconfitte contro Francavilla sul Sinni (3-1) e Rotonda (risultato di 1-0). In generale 'on the road' sono stati conquistati 22 punti in 14 partite, dove sono arrivarte 7 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte.

Al momento i biancazzurri sono quarti in classifica, a quota 48 punti.Nel match di andata il Fasano venne sconfitto dal San Giorgio, col risultato di 1-0. A risultare decisiva lo scorso 7 novembre fu la rete di Raiola al 12'.