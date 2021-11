Altro ko per il Fasano: il Sorrento si impone per 2-1 allo stadio Italia

Seconda sconfitta di fila per il Fasano, dopo quella maturata in casa contro il San Giorgio: nel match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie D, girone H, la formazione guidata dal tecnico Giuseppe Mosca è stata battuta dal Sorrento allo stadio Italia. La gara si mette subito in salita per gli ospiti che vanno sotto al 3', a causa della rete di La Monica abile a battere di prima il portiere Suma; l'equilibrio è dominante per larga parte dell'incontro, al 41' Gargiulo rimedia un'espulsione e lascia i padorni di casa in inferiorità numerica: l'episodio però non cambia troppo il copione, anzi, al 44' il Sorrento raddoppia grazie al contropiede finalizzato da Iadaresta. Immediata la replica del Fasano che al 46' accorcia le distanze con la punizione precisa di Battista.

Nella ripresa il Sorrento resiste agli assalti avversari, anche per via degli interventi decisivi del portiere Volzone sui tentativi di Taddeo e Battista. Viene espulso anche Del Col. Finisce 2-1, il Fasano resta fermo a 14 punti all'undicesimo posto in classifica.