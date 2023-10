Virtus Francavila autoritaria contro la Turris: biancazzurri vittoriosi per 3-1

Serie C Girone C

Prova di forza della Virtus Francavilla, che allo stadio Liguori ha messo a referto il quinto risultato utile di fila battendo la Turris per 1-3: un successo pesante per gli uomini di Alberto Villa, che ha portato i biancazzurri a vincere in trasferta dopo sei gare totali. L'ultimo successo risaliva allo scorso 25 febbraio, quando la Virtus guidata da Antonio Calabro espugnò il campo dell'Avellino per 1-0.

Dopo il tentativo di Biondi, di testa, terminato fuori, gli ospiti hanno colto il vantaggio all'11', quando Artistico ha insaccato il secondo centro personale; la punta classe 2002 si è ripetuta al 53', approfittando di un errore difensivo avversario per il 2-0. Nel finale di gara ad accorciare le distanze all'83' è stato Giannone, ma Polidori all'88' ha colpito la Turris e ha archiviato l'incontro.

La Virtus Francavilla sale così a quota 11 punti in classifica.

Turris-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 36’st Giannone (TU) 10’pt, 7’st Artistico, 40’st Polidori (VF)

Turris: Pagno, Esempio, Frascatore (29’st Burgio), Franco, Cocetta, Miceli, Giannone, Nocerino (15’st De Felice), Maniero (15’st D’Auria), Scaccabarozzi (29’st Matera), Cum. A disp: Fasolino, Guida, Maestrelli, Pavone, Primicile, Musumeci, Onda, D’Alessio, Pugliese. All. Caneo

Virtus Francavilla Calcio: Forte, De Marino, Monteagudo, Biondi, Di Marco, Artistico (47’st Vapore), Izzillo (37’st Latagliata), Risolo, Macca (32’st Lo Duca), Accardi (32’st Gavazzi), Giovinco (37’st Polidori). A disp: Carretta, Lucatelli, Carella, Yakubiv, Enyan. All. Villa

Arbitro: Sig. Abdoulaye Diop di Treviglio (Diego Peloso di Nichelino-Francesco Tagliaferri di Faenza-Luca Tagliente di Brindisi)

Note: Ammoniti: Giannone (TU) Accardi, Forte, Risolo (VF)

Recupero: 1’pt, 5’st

Fonte tabellino: comusicato ufficiale Virtus Francavilla