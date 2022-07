Un altro arrivo in attacco per il Fasano: ecco Pablo Acosta

Pablo Acosta è un nuovo giocatore del Fasano. L'attaccante classe 1990 va dunque a rimpolpare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Ivan Tisci: nella passata stagione ha prima giocato per l'Aquila. nell'Eccellenza abruzzese, per poi passare al Bisceglie a dicembre 2021 totalizzando 20 presenze, 4 reti e 5 assist e trascorrendo la parte finale dell'annata sotto gli ordini di Tisci. Punta possente dal punto di vista fisico, Acosta ha vissuto diverse avventure nel girone H della Serie D con le maglie di Fidelis Andria, Molfetta e Francavilla sul Sinni; inoltre ha militato nell'Agnonese e nel Fiuggi.

Fasano, le prima parole di Acosta in biancazzurro

Acosta, tramite una nota ufficiale rilasciata dal club, ha spiegato il perché ha deciso di approdare al Fasano. Tra i motivi c'è anche la presenza in panchina di Tisci, che lo ha appunto già allenato a Bisceglie: "Inutile negare che il mister abbia spinto su di me perché io venissi a Fasano e sulla società affinché mi prendesse, mi ha avuto a Bisceglie nell’ultima parte della scorsa stagione e devo dire che anche questo è stato uno dei motivi che mi ha spinto a firmare per il Fasano. Avevo altre possibilità, sempre in D, altri colleghi mi hanno parlato benissimo della società, della piazza, qui hanno giocato molti argentini e in tanti hanno fatto bene. Io ci ho giocato da avversario e ho sempre notato la grande passione della tifoseria che al Curlo si fa davvero sentire”.