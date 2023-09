Serie C, le probabili formazioni di Foggia-Virtus Francavilla

Serie C Girone C

A caccia di un'altra impresa. La Virtus Francavilla si prepara stasera ad affrontare il Foggia nel primo derby pugliese della stagione (calcio d'inizio alle ore 20:45). I biancazzurri, dopo aver battuto il Crotone, vogliono proseguire sulla retta via per sfatare il tabù dello stadio Zaccheria dove finora non hanno mai vinto, racimolando un pareggio nella stagione 2020/2021. La gara, che si disputerà a porte chiuse, sarà arbitrata dal signor Domenico Castellone della sezione di Napoli.

Previsto l'utilizzo del modulo 4-3-3 per gi uomini guidati da Mirko Cudini. L'ex di turno Nobile tra i pali, come terzino destro presente Garattoni mentre la corsia mancina sarà occupata da Rizzo; nel cuore della retroguardia spazio al tandem Marzupio-Carillo. A centrocampo, assieme a Marino, ci sarà posto per Di Noia e Martini, in attacco invece Tounkara sarà supportato da Peralta e Tonin che agiranno lateralmente.

Alberto Villa schiererà i suoi con il 3-5-2, apportando qualche cambio rispetto al match di domenica. In porta Forte, dietro alla linea difensiva composta da Accardi, Monteagudo e De Marino; sulla fascia destra Di Marco va verso la conferma, sull'altro versante invece sarà presente Nicoli. In mediana, accanto a Fornito, ci sarà Macca e uno tra Izzillo e Biondi. Davanti dovrebbe partire ancora dal primo minuto Giovinco, che sarà coadiuvato da Artistico.

Foggia-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

FOGGIA (4-3-3): Nobile; Garattoni, Marzupio, Carillo, Rizzo; Di Noia, Marino, Martini; Peralta, Tounkara, Tonin. All.Cudini.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Monteagudo, De Marino; Di Marco, Izzillo, Fornito, Macca, Nicoli; Giovinco, Artistico. All.Villa.