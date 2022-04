Virtus Francavilla-Campobasso, le probabili formazioni: Caporale dal primo minuto tra i biancazzurri?

Serie C Girone C

Contro il Campobasso la Virtus Francavilla vuole la vittoria per uscire da un periodo che a livello di risultati ha portato in dote due punti in quattro partite. Oggi, alla Nuovarredo Arena, i biancazzurri scenderanno in campo a distanza di due settimane dopo il doppio rinvio del match contro la Turris (fissato al 13 aprile). Il duello, che prenderà il via alle 17:30, non sarà semplice al netto del potenziale offensivo della formazione molisana, reduce da due ko di fila contro Foggia e Picerno.

Il tecnico Roberto Taurino è pronto a varare il consueto 3-4-3. In porta Nobile, protetto dal trio difensivo composto da Delvino, Idda e il rientrante Caporale. A centrocampo, accanto a Toscano che occuperà la cabina di regia, parte avanti Prezioso rispetto a Franco; davanti Patierno sarà supportato da Mastopietro e Maiorino, con Perez (comunque in ballottaggio assieme al classe 1989) pronto a subentrare.

4-3-1-2 invece per gli uomini guidati da Mirko Cudini. Raccicchini tra i pali, mentre nei ruoli di terzino destro e sinistro agiranno rispettivamente Fabriani e Pace. In mediana presente Tenkorang, sulla trequarti invece è pronto Candellori che avrà il compito di supportare il tandem d'attacco Liguori ed Emmausso. Out per squalifica Rossetti.

Virtus Francavilla-Campobasso, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Nobile; Delvino, Idda, Caporale; Pierno, Toscano, Prezioso, Ingrosso; Mastropietro, Patierno, Maiorino. All.Taurino.

CAMPOBASSO (4-3-1-2): Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Tenkorang, Persia, Bontà; Candellori; Liguori, Emmausso. All.Cudini.