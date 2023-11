Virtus, contro la Casertana per tornare alla vittoria

Serie C Girone C

Sabato sera condito da un big match per la Virtus Francavilla, che alla Nuovarredo Arena accoglierà la Casertana nell'anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie C, girone C (alle ore 20:45). Si tratta di un crocevia importante per il mese di novembre, nel quale sono previsti anche gli scontri diretti per la salvezza contro Monterosi e Brindisi.

I biancazzurri non vincono da cinque partite, avendo totalizzato quattro sconfitte di fila e il pareggio di sabato scorso contro l'Avellino che ha interrotto la striscia positiva; i rossoblù invece sono reduci da quattro vittorie consecutive, l'ultima arrivata domenica scorsa nel derby con la Turris per 1-0. Ad arbitrare la sfida sarà Roberto Lovison della sezione di Padova coadiuvato dagli assistenti saranno Giuseppe Lipari della sezione di Brescia e Matteo Taverna della sezione di Bergamo; Ciro Aldi della sezione di Lanciano sarà il quarto uomo.

Come arriva la Virtus Francavilla

Gli uomini guidati da Alberto Villa scenderanno in campo utilizzando il 3-5-2. Forte tra i pali, possibile il recupero di Gavazzi al centro della difesa con a fianco Accardi e De Marino; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, pronti Biondi e Nicoli, mentre in cabina di regia agirà Izzillo coadiuvato dagli interni Di Marco e Macca. A comporre il reparto avanzato assieme ad Artistico potrebbe essere Giovinco. A disposizione Vantaggiato, il cui arrivo è stato ufficializzato nella giornata di giovedì, mentre saranno out Fornito (infortunio) e Monteagudo (squalifica).

Come arriva la Casertana

4-3-3 invece per la formazione allenata da Vincenzo Cangelosi. Venturi in porta, Calapai (a destra) e Anastasio (a sinistra) pronti come terzini; la coppia di centrali invece sarà formata da Celiento e Sciacca; in mediana spazio al grande ex Toscano (alla Virtus nel 2021/2022) che completerà il reparto assieme a Casoli e Damian. Al centro dell'attacco confermato Montalto dall'inizio, coadiuvato dagli esterni Tavernelli e Curcio. Out Proietti, Soprano e Carretta.

Virtus Francavilla-Casertana, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, De Marino; Biondi, Di Marco, Izzillo, Macca, Nicoli; Giovinco, Artistico. All.Villa.

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Casoli, Toscano, Damian; Tavernelli, Montalto, Curcio. All. Cangelosi.