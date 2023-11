Virtus Francavilla-Casertana, Villa: "Sarà una gara intensa, dobbiamo essere pronti"

Serie C Girone C

Dopo il buon pareggio ottenuto ad Avellino (risultato di 1-1) la Virtus Francavilla torna alla Nuovarredo Arena per ospitare un'altra formazione campana: sabato 11 novembre arriverà infatti la Casertana, con il calcio d'inizio fissato alle ore 20:45. Una gara complessa, quella dell'anticipo della tredicesima giornata, ma che può essere l'occasione giusta per tornare alla vittoria, davanti la proprio pubblico, dopo cinque partite; a presentare il match alla vigilia ci ha pensato il tecnico Alberto Villa.

Sulla partita: "In questo momento stiamo affrontando squadre in forma. La Casertana è una formazione molto forte, dobbiamo essere pronti come sempre e dimostrare che ci siamo. Nei singoli loro sono molto attrezzati, ci sono giocatori di grande esperienza e che in passato hanno vinto dei campionati. Hanno avuto un inizio delicato perché hanno dovuto giocare più partite ravvicinate a causa dell'iscrizione avvenuta all'ultimo momento. Sarà una partita difficile e molta intensa. Il pari ad Avellino? I ragazzi hanno mostrato grande carattere e una reazione che deve sempre esserci, abbiamo avuto dei meriti. Quando la Virtus fa bene non è perché gli altri hanno avuto una giornata storta".

Sulle condizioni della squadra e le possibili scelte di formazione: "La squadra sta bene. Gavazzi? Vediamo se riesce a recuperare, per Fornito bisogna ancora aspettare sette-otto giorni. Izzillo sta bene, ha avuto solo un piccolo problema di crampi sabato scorso. I ragazzi stanno lavorando bene, qualcuno mi sta mettendo in difficoltà. ll tridente Giovinco-Polidori-Aritstico? Ancora non siamo pronti, è un lavoro che richiede tempo".

Su Daniele Vantaggiato, ultimo arrivo in casa biancazzurra: "Daniele non sto a presentarlo qui io, la sua carriera parla per lui. Si deve mettere a disposizione della squadra in modo che possa crescere di condizione fisica. Non possiamo accelerare e rischiare. Lo conosco da venti anni, è un ragazzo intelligente".