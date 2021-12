Virtus Francavilla, Taurino sulla gara contro la Juve Stabia: "Arrivare a quota 30 punti sarebbe un traguardo importante"

Serie C Girone C

Contro la Juve Stabia la Virtus Francavilla vuole toccare il traguardo dei 30 punti racimolati nel girone d'andata, un traguardo che suggellerebbe al meglio il cammino intrapreso finora dai biancazzurri. La sfida alla formazione campana, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C, girone C, però non sarà semplice: a presentarla alla vigilia è stato l'allenatore Roberto Taurino.

Sulla gara: "Noi vogliamo toccare quota 30 punti, sarebbe una grande cosa e un giusto regalo per i ragazzi, che stanno facendo tanti sacrifici, e anche per tutta la città. Affronteremo un avversario di qualità, che ha molto potenziale in avanti e che ha una rosa costruita bene. Servirà coraggio e sfornare una prestazione da squadra vera per raccogliere un buon risultato. E dovremo stare attenti in fase di non possesso".

Sui meccanismi tattici della squadra relativi alla fase offensiva: "Dobbiamo migliorare nella rifinitura, questo è un passo in avanti che bisogna fare per crescere ancora. Ad esempio, contro il Foggia la partita è stata equilibrata, ma abbiamo avuto il rammarico di non aver finalizzato al meglio alcune situazioni che siamo riusciti a creare".

Sullo stato di forma dei giocatori: "Maiorino? Non ha avuto la sua migliore settimana, diciamo, ma il suo problema non era rilevante ed è a disposizione per domani. Nel corso della settimana abbiamo lavorato tranquillamente, sono tutti a disposizione e pronti per la convocazione".