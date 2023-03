Virtus Francavilla-Potenza, le info sulla prevendita dei biglietti

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica che la prevendita per la gara tra Virtus Francavilla Calcio e Potenza, in programma domenica 5 marzo 2023 alle ore 14.30, sarà attiva a partire da domani mattina ore 10.00 presso la NUOVA SEDE in VIA PER CEGLIE (fronte piazzale guardia di finanza – ex tribunale)

Sarà inoltre attiva la PROMO TESSERATI VIRTUS, ASD VIRTUS ACADEMY E SOCIETA’ AFFILIATE: per tutti i tesserati Virtus Francavilla, scuola calcio ASD Virtus Academy e società affiliate, l’ingresso sarà GRATUITO mentre per i componenti dello stesso nucleo familiare (padre e madre) sarà applicata la tariffa RIDOTTO SOCIETA’.

(A titolo esemplificativo: un bambino tesserato con la scuola calcio Virtus Academy ha l’ingresso gratuito, la mamma ed il papà pagano il biglietto ridotto.)

La NUOVA SEDE in VIA PER CEGLIE (fronte piazzale guardia di finanza – ex tribunale) sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 3 marzo 2023: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Sabato 4 marzo 2023: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Domenica5 marzo 2023: dalle ore 10.00 alle ore 15.00

SI RICORDA INOLTRE CHE SONO VALIDI GLI ABBONAMENTI.

PREZZI:

– TRIBUNA CENTRALE SCOPERTA:

Biglietto Intero: € 12.00 + 1.50 (diritto prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 6.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

– TRIBUNA CENTRALE COPERTA:

Biglietto Intero: € 12.00 + 1.50 (diritto prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 6.00 +1.50 € (diritto di prevendita)

– TRIBUNA VIP:

Biglietto Intero: € 18.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 15.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 15.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 15.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 10.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

– CURVA SUD:

Biglietto Intero: € 10.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 5.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

INFO ACCESSO STADIO:

INFINE SI RACCOMANDA, PER EVITARE ASSEMBRAMENTI ALL’ENTRATA DELLO STADIO, DI RECARSI PRESSO L’IMPIANTO GIÀ A PARTIRE DALLE ORE 13.15

INDICAZIONI:

da Taranto: SS7 a Taranto da SS172 – Uscita SS7 USCITA VILLA CASTELLI – FRANCAVILLA OVEST

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla