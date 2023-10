Virtus Francavilla, Villa presenta il derby di coppa contro il Brindisi: "Dobbiamo dare il massimo, teniamo molto a questa gara"

Appuntamento storico per la Virtus Francavilla, che mercoledì 4 ottobre alla Nuovarredo Arena ospiterà per la la prima volta il Brindisi in un match tra i professionisti (calcio d'inizio alle ore 20:45). Si tratta del primo turno della Coppa Italia Serie C, in gara secca. Il derby di provincia non andava in scena dal 2009, quando l'ASD Francavilla Calcio e il Brindisi si affrontarono all'allora stadio Giovanni Paolo II: a trionfare furono i padroni di casa, per 1-0. Una partita sentita, con in palio il pass per il secondo turno e la voglia di dare continuità ai quattro risultati utili di fila raccolti nelle ultime uscite. A presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Alberto Villa.

Sulla gara: "Dobbiamo cercare di fare il massimo. utti vogliamo vincere tutte le partite, indipendentemente dal fatto che sia un derby o meno, quindi cercheremo di mettere il massimo impegno e la massima determinazione come abbiamo sempre fatto. E’ una partita sicuramente importante, ci teniamo molto come ci tengono gli altri. Dobbiamo farci trovar pronti con il giusto atteggiamento".

Sulle scelte di formazione: "Sicuramente ci saranno delle rotazioni perché è anche giusto vedere chi ha avuto meno spazio quindi ci saranno sicuramente dei cambiamenti. Vedremo dei calciatori che sono stati impiegati meno".