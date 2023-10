Coppa Italia Serie C, Virtus Francavilla-Brindisi: le info sulla prevendita dei biglietti

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica che è attiva la prevendita per la gara Virtus Francavilla Calcio e Brindisi, in programma mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 20.45.

SI RICORDA CHE NON SARANNO VALIDI GLI ABBONAMENTI.

La sede in via per Ceglie sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

• Martedì 3 ottobre 2023: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00

• Mercoledì 4 ottobre 2023: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 21.30

PREZZI:

– TRIBUNA CENTRALE COPERTA:

Biglietto Intero: € 12.00 + 1.50 (diritto prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 6.00 +1.50 € (diritto di prevendita)

– TRIBUNA VIP:

Biglietto Intero: € 18.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 15.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 15.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 15.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 10.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

IN AGGIUNTA AL TAGLIANDO SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE IL “TICKETING HOSPITALITY” AL PREZZO DI € 3,50 + 1,50 € (diritto di prevendita), con il quale sarà possibile accedere all’area hospitality per gustare bevande e piacevoli prodotti gastronomici.

– CURVA SUD:

Biglietto Intero: € 10.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 5.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

– SETTORE OSPITI:

I TAGLIANDI PER IL SETTORE OSPITI SARANNO ACQUISTABILI FINO ALLE ORE 20.00 DI MARTEDI’ 3/10/2023. I RESIDENTI NEI COMUNI DI BRINDISI, SAN PIETRO VERNOTICO E CELLINO SAN MARCO POTRANNO ACQUISTARE I BIGLIETTI SOLO SE MUNITI DI FIDELITY CARD DELLA SOCIETA’ BRINDISI CALCIO ED ESCLUSIVAMENTE NEL SETTORE OSPITI. LA CAPIENZA DEL SETTORE OSPITI SARA’ DI N. 250 UNITA’.

BIGLIETTO UNICO: € 10.00 + € 1.50 (DIRITTO DI PREVENDITA)

I TAGLIANDI PER IL SETTORE OSPITI SARANNO ACQUISTABILI ONLINE O PRESSO TUTTI I PUNTI VENDITA DEL CIRCUITO “VIVATICKET”. SI RACCOMANDA A TUTTI I TIFOSI OSPITI DI NON RECARSI A FRANCAVILLA FONTANA SENZA AVER ACQUISTATO IL BIGLIETTO IN QUANTO NON SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE I TAGLIANDI PRESSO LO STADIO.

INFO ACCESSO STADIO:

SI RACCOMANDA INFINE, PER EVITARE ASSEMBRAMENTI ALL’ENTRATA DELLO STADIO, DI RECARSI PRESSO L’IMPIANTO GIÀ A PARTIRE DALLE ORE 19.15

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla