Campionati europei di danza sportiva: due giovani brindisine sul podio

BRINDISI - Il 29 e 30 marzo scorsi a Blackpool nel Regno Unito si sono svolti i campionati europei di Danze Latino americane. La competizione ha visto la vittoria di Melissa Zecca nella categoria Under 14 e di Alessia Franceschini nella categoria Under 19 e Under 21 della scuola di Danza “Mamacita Latin Dance School” di Brindisi dei maestri e direttori artistici Andrea De Marco e Deborah Zecca. Rientrate a Brindisi le due adolescenti sono stati accolte da parenti e conoscenti con grande entusiasmo. Ora si preparano per i campionati del mondo che si svolgeranno ad Assen in Olanda a novembre prossimo.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui