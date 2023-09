Torna Corri Francavilla: la gara podistica che unisce la comunità

FRANCAVILLA FONTANA - Dopo il grande successo dell’Imperial Run di domenica 17 settembre, la Città si prepara a tornare in strada per la XIII Edizione di Corri Francavilla, la gara podistica organizzata dalla Asd Team Francavilla con il patrocinio dell’amministrazione Comunale e della Fi.

La competizione, che ogni anno coinvolge centinaia di atleti provenienti da tutta la Puglia, partirà alle 9.00 da Viale Lilla e si svilupperà lungo un percorso urbano che attraverserà Piazza Dimitri, via Roma, via Immacolata, corso Garibaldi, via Crispi, via Barbaro Forleo, via Cotogno, via Alfieri, via Moro, via Cavour, via Roccella, via San Salvatore, via San Giovanni, piazza Vittorio Emanuele II, via Chiesa Matrice, Piazza Giovanni XXIII, via Chiariste, via Municipio, corso Umberto I, via Regina Elena, Via Imperiali.

“Siamo pronti – commenta il sindaco Antonello Denuzzo – per vivere un’altra domenica di sport nel centro cittadino di Francavilla Fontana. Come ogni anno accoglieremo tanti atleti che potranno ammirare la nostra Città da una prospettiva diversa. Corri Francavilla è un appuntamento molto atteso che richiede un grande impegno dei volontari e della Polizia Locale. Ringrazio tutti coloro che in queste ore sono al lavoro per gli ultimi dettagli organizzativi e per garantire la sicurezza dell’evento.”

La corsa, che rientra nel campionato regionale individuale e di società, prevede che gli atleti completino tre giri lungo un circuito urbano coprendo la distanza di 10 km. Punto di partenza e arrivo sarà Viale Lilla. La XIII edizione di Corri Francavilla, iniziativa valevole anche come 12° tappa del circuito “sulle vie di Brento”, è a cura dell’Asd Team Francavilla ed è inserita nel cartellone degli eventi estivi dell’Amministrazione comunale.