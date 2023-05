BRINDISI - Laura Lotti, atleta in forza alla Società schermistica Lame Azzurre dei Maestri Zumbo di Brindisi, dopo una gara praticamente perfetta si è laureata campionessa italiana master spada cat 1.



Risultato di assoluto rilievo questo per l'atleta brindisina che a questo punto vede ancora più vicina la convocazione in azzurro per i prossimi campionati del Mondo Master. Nella stessa giornata ha conquistato anche uno splendido bronzo nel fioretto. Tutto lo staff tecnico è già pronto ad un finale di stagione col botto. Nel frattempo nella giornata di sabato 6 maggio presso la sala di scherma della Società di scherma Asd Lame Azzurre Maestri Zumbo, si è svolto l'ultimo appuntamento degli allenamenti Caf di spada per la stagione 2022-2023, come sempre sotto l'attenta direzione del Maestro Flavio Zumbo.