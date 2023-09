Il mesagense Gabriele Rosato è campione del mondo di Taekwondo 

MESAGNE - A Sarajevo nell'ultima giornata di gara dei mondiali cadetti di Taekwondo, il mesagense Gabriele Rosato si è laureato campione del mondo nella categoria -176 cm vincendo una finale al cardiopalma contro il greco Efthymios Iliadis (Gre) che sin dal primo secondo del primo round da del filo da torcere al giovane mesagnese classe 2009. Ma la determinazione, la passione e la classe del nazionale azzurro premiano un percorso perfetto che parte dai sedicesimi di finale fino ad arrivare al gradino più alto del podio che gli valgono il prestigioso titolo intercontinentale.



L'Italia del Taekwondo non poteva sperare in un epilogo migliore: Gabriele Rosato e Virginia Lampis Campioni del Mondo, Abdul Touiar e Francesco Cutrone medaglie d'argento e Sofia Frassica medaglia di Bronzo a completare una competizione che ricorderemo per tanto tempo ancora.