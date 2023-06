Taekwondo, poker d’oro per Attilio Ventola agli universitari Di Cassino

Ancora una volta sul gradino più alto del podio il brindisino Attilio Ventola ai Campionati italiani universitari di Taekwondo che quest’anno si sono svolti nella città di Camerino. Con questa vittoria sono ben 4 le medaglie d’oro conquistate dall’atleta nelle ultime 4 edizioni dei Campionati Universitari, un palmares di tutto rispetto per il giovane atleta della Taekwondo Gold Team di Brindisi, praticamente imbattuto in ogni competizione Universitaria a cui ha partecipato.

Una grande soddisfazione e tante emozioni, commenta il maestro Marco Cazzato, vedere Attilio ancora sul podio, nonostante gli impegni lavorativi il giovane atleta riesce a confermarsi quale atleta di alto livello di esperienza nonostante abbia gareggiato nella categoria dei pesi massimi disputando ben tre incontri.

Una medaglia d’oro per il proprio Cus di appartenenza che lo premierà sicuramente con una borsa di studio, ed un bel regalo per se stesso e per i compagni di squadra che tanto lo ammirano.