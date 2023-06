Serie C: lo stadio Iacovone di Taranto la sede alternativa indicata dal Brindisi Fc

BRINDISI – E’ lo stadio Iacovone di Taranto la sede alternativa indicata dal Brindisi Fc, nel caso in cui entro l’inizio del campionato non dovessero essere completati i lavori di adeguamento dello stadio Fanuzzi alle normative del campionato di Serie C. Dopo aver ricevuti vari no (l’ultimo ieri da Cerignola) il sodalizio biancazzurro ha raggiunto l’intesa con il sodalizio tarantino.

Il buon esito della vicenda è stato annunciato del deputato Mauro D’Attis. “La vicenda dello stadio supplementare, che permette l’iscrizione al campionato di LegaPro al Brindisi Calcio – scrive il parlamentare sul suo profilo Facenook - si conclude positivamente grazie alla vera collaborazione che, con il sindaco Marchionna e il presidente della società, abbiamo chiesto al Prefetto di Taranto, al sindaco di Taranto e alla locale società calcistica”.

D’Attis ringrazia pubblicamente “il prefetto Demetrio Martino che ha prontamente collaborato per la soluzione della questione e il sindaco Rinaldo Melucci per la disponibilità offerta”. “Peccato – conclude - che ci sia stata scarsa collaborazione in altre circostanze. In alcune di esse, per la verità, poco comprensibile”.