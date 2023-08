Taekwondo: altra medaglia d’oro per Cosimo Spinelli, sul podio per la categoria Under 80

BRINDISI - Il 6 settembre prossimo comincia un nuovo anno per la Asd Taekwondo “Pennetta Rosa” da più di 49 anni impegnata sul territorio per la divulgazione del Taekwondo Wt, arte marziale coreana e sport Olimpico, rappresentato in Italia dalla Fita (Federazione Italiana Taekwondo). Il tutto sotto l’attenta supervisione del grand master ed atleta Cosimo Spinelli c.n. 8° Dan (il più alto grado in Puglia) e “commissario insegnanti tecnici senior forme” della Regione Puglia e membro della “commissione nazionale Forme – Senior/Master”, il quale ha contribuito grandemente, in 45 anni di insegnamento, allo sviluppo del Taekwondo allenando instancabilmente i propri atleti (molti dei quali e lo stesso Spinelli, hanno indossato la divisa della nazionale italiana), educandoli sia alla disciplina marziale del Taekwondo che ad abbracciare i più alti valori sportivi e formando altri tecnici che a loro volta, hanno diffuso e agevolato la crescita del movimento sportivo anche nelle altre Provincie.

E' l’unico della provincia di Brindisi ad avere la qualifica nel settore della formazione tecnico-sportiva con competenze specifiche avanzate nei modelli di prestazione in età infantile-giovanile e di tutti quegli aspetti di supporto tecnico e di sviluppo motorio nel Taekwondo.

In qualità di atleta, il 21 agosto scorso, ha partecipato al campionato internazionale nline “3rd Han Wong Wild Wide Open International Poomsae and Speed Kiking Championship 2023” e nella categoria Under 80, si è classificato al primo posto con il punteggio di 6,7.

Molti Grandi Maestri (Amir Eskandiri; Carlos Rodriguez; Dana Hee; Han Wong; Moytaba Nazmedh; Pinaky Narayan Moitra e Sayed Najem), l’hanno nominato ambasciatore per pubblicizzare i loro campionati internazionale online.