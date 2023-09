Trofeo Coni 2023: giovane atleta brindisino conquista il titolo di vice campione italiano di Taekwondo

SAN VITO DEI NORMANNI - L'11enne Nicoló Massaro di San Vito Dei Normanni, conquista l'argento al Trofeo Coni 2023, qualificandosi vice campione Italiano di Taekwondo per la categoria -37kg. Il giovane atleta, della Polisportiva Amicizia di Taekwondo di San Vito dei Normanni, guidata dai maestri del Team Prete (Mino e Vanessa Prete), dopo aver vinto le fasi regionali del Trofeo Coni 2023 è stato convocato insieme ad altri 3 atleti, nella squadra regionale Puglia di Taekwondo, per la partecipazione alla finale nazionale di combattimento del Trofeo Coni 2023 (mini olimpiadi under 14), che quest'anno si è svolta in Basilicata dal 21 al 24 settembre.

Nicolò ha conquistato il titolo di vice campione nella categoria - 37. La medaglia d'argento conquistata ha contribuito a far salire il sul podio il Coni Puglia (terza su 21 regioni partecipante).