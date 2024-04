Tutto pronto per la Varano Bike Race in scena nel bosco di Cerano

SAN PIETRO VERNOTICO - Si rinnova l'appuntamento con una delle sfide più emozionanti e competitive di sempre, la Varano Bike Race nell'incantevole scenario del bosco di Cerano, in scena il primo maggio prossimo. L'evento è organizzato da Leo Constructions Salis Bike sotto la guida di Stefano Cascione, responsabile regionale fuoristrada Fci e Giulio Carbone, noto speaker di gare ciclistiche e presidente dell’Asd. Quest’anno la gara fa parte del Challenge Xco Puglia coordinata da Mimmo del Vecchio, e vede anche la collaborazione della Agim Academy, società dedita al Triathlon.

"Un evento imperdibile su un percorso tecnicamente duro e molto impegnativo: 4500 mt di sterrato, il 70 per cento nel sottobosco, un continuo saliscendi e con tre delle salite considerate “muro” che, sicuramente costringeranno tanti a mettere il piede a terra. Non è una gara per principianti o amanti dei lunghi stradoni piatti, è una vera Xc. Certo, dei brevi tratti pianeggianti ci sono, questo per consentire agli atleti di rifiatare e recuperare. L’unico tratto in asfalto di 200 mt circa, è quello di partenza e di arrivo. Quest’anno la gara richiama l’attenzione di tutte le categorie master, per via della sua validità a campionato regionale in unica prova e con l’assegnazione della maglia di campione regionale 2024". Si legge nella nota inviata dagli organizzatori.

"Il primo maggio quindi, sarà occasione per tutti, anche per gli accompagnatori, di immergersi nella riserva naturale regionale orientata Bosco di Cerano, un'area naturale protetta situata nei comuni di Brindisi e San Pietro Vernotico, e viverla con una gara ciclistica in mtb. Inizio gara alle ore 9. Se vi piace il ciclismo in fuoristrada non dovete assolutamente mancare".

