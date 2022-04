Il saluto del questore Rossi: “La polizia darà spallate fortissime alla criminalità”

“Non si deve calare la testa sotto la sabbia, altrimenti si fa l’interesse della criminalità”. Questo l’invito lanciato alla cittadinanza dal questore di Brindisi, Ferdinando Rossi, in una sorta di messaggio di commiato alla cittadinanza. Il questore è intervenuto in occasione della conferenza stampa che si è svolta stamattina presso la questura di Brindisi, per presentare l’operazione “Day by day”. Fra qualche giorno Ferdinando Rossi prenderà servizio alla questura di Foggia. Al suo posto arriverà il 57enne Antonio Gargano.