Cinque Vele ancora alla Costa del Parco Agrario degli Ulivi secolari

La costa del Nord Brindisino in prosecuzione con quella del Sud Barese riconquista quest'anno le Cinque Vele assegnate da Legambiente e Touring Club Italiano, e quindi annoverate nella Guida Blu 2018. Ventitré in tutto le località premiate quest’anno, considerate in assoluto le migliori d’Italia, diciassette comprensori marini e sei di lago. La bandiera “gialla” delle 5 vele rappresenta il massimo riconoscimento per la qualità delle località non solo balneari, ma anche lacustri, infatti. Tra i comprensori marini d’eccellenza, quello della Costa del Parco Agrario degli Ulivi secolari, che comprende Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni e Carovigno.

I comprensori turistici raccolti nella guida che racconta “il mare più bello”, sono stati individuati sulla base dei dati raccolti da Legambiente: uso del suolo, degrado del paesaggio e biodiversità, attività turistiche; stato delle aree costiere; mobilità; energia; acqua e depurazione; rifiuti; iniziative per la sostenibilità; sicurezza alimentare e produzioni tipiche; mare, spiagge ed entroterra, struttura sociale e sanitaria.

«Un riconoscimento – ha dichiarato il sindaco di Ostuni, Gianfranco Coppola, a margine della cerimonia barese – che premia il lavoro sinergico di un territorio unico al mondo: la Piana degli ulivi secolari e millenari che va da Carovigno a Polignano a Mare, ed ha per baricentro Ostuni. Non si programma il futuro da soli, ma valorizzando e tutelando assieme un territorio omogeneo. Le Cinque vele di Legambiente assieme alla Bandiera Blu della Fee e alla Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino, completano la specialità del nostro territorio, apprezzato in tutto il mondo".

La Puglia anche quest’anno si conferma terza dopo Sardegna e Sicilia. Le 5 vele sventolano in due comprensori turistici pugliesi: Anche Alto Salento Adriatico, in cui ricadono i Comuni di Otranto e Melendugno, oltre che la Costa del Parco Agrario degli Ulivi secolari. “Un riconoscimento importante a livello di comprensorio territoriale che ci fa capire quanto sia determinante fare rete tra Comuni limitrofi e città accomunate da contesti geografici, culturali, ambientali simili -dice il neo sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti -. Solo a livello di distretto è possibile promuovere un territorio nella sua interezza agli occhi del fruitore".

Per il neosindaco è stata la prima occasione di incontro con i colleghi delle altre città: “Il tradizionale motto l’unione fa la forza vale sempre e proprio per questo ho voluto partecipare di persona, per conoscere i colleghi dei Comuni premiati e porre le basi delle prossime collaborazioni”, ha ribadito Lanzilotti.

I criteri di scelta per l’assegnazione delle vele – da una a cinque, assegnate in base ai dati raccolti da Legambiente e da Goletta Verde relativi alla qualità ambientale e ai servizi ricettivi – sono principalmente: la qualità delle acque; la sostenibilità delle attività turistiche, giudicata anche in base all’utilizzo di energie rinnovabili; la raccolta differenziata e il rispetto del consumo di suolo; la presenza di spiagge libere; la valorizzazione di tradizioni storiche ed enogastronomiche.

