Playoff per la D: "La squadra è carica, contro il Lavello gara durissima"

Il Brindisi è partito alle 15,30 di oggi (sabato 18 maggio) alla volta di Venosa, dove domani pomeriggio, alle ore 15,30, affronterà il Lavello nella gara d’andata dei playoff nazionali per la promozione in Serie D. Oltre centinaia di tifosi si metteranno in viaggio domenica mattina a bordo di tre pullman e numerose auto. BrindisiReport ha raccolto le impressioni del vicepresidente Piero Siliberto, alla vigilia dell’importantissimo impegno.