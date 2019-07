Rione Paradiso: un mobilificio a cielo aperto

Materassi e mobili abbandonati a ogni angolo delle strade. Il quartiere Paradiso è stato trasformato in un mobilificio dagli inquinatori. Via Fogazzaro è una distesa di rifiuti. Si trova davvero di tutto in questo angolo di periferia immerso nel degrado. Persino un vecchio aspirapolvere.

I rifiuti abbondano anche di fronte al bel graffito realizzato anni fa dall’artista brindisino Mauro Pietro su una facciata della cosiddetta Corazzata, proprio per scoraggiare atti di inciviltà.

Eppure smaltire i rifiuti ingombranti è tutt’altro che complicato. E’ sufficiente contattare la ditta Ecotecnica tramite il numero verde e concordare il ritiro a domicilio dei materiali. Ma c’è chi preferisce sbarazzarsene in giro per la città, deturpando i rioni.