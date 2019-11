FRANCAVILLA FONTANA - Un grosso incendio di rifiuti speciali è divampato nella tarda serata di giovedì 7 novembre nel deposito della Fer Metal Sud, azienda situata in contrada Capitolo, nella zona Pip di Francavilla Fontana, in cui vengono trattate diverse tipologie di rifiuti riciclabili (carta, cartone, plastica, polietilene e altro ancora). Le cause sono in corso di accertamento.