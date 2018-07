Regata Brindisi-Valona, i due sindaci: "Pronti a collaborare nel settore turistico"

Alla vigilia della partenza dell’ottava edizione della “Brindisi-Valona, Regata del grande Salento”, il sindaco di Valona, Dritan Leli, ha incontrato il suo omologo di Brindisi, Riccardo Rossi, presso la sala giunta di Palazzo di Città.

Rossi ha donato al primo cittadino albanese una riproduzione in miniatura del capitello della Colonna Romana. Entrambi hanno rimarcato come questo evento possa favorire il rafforzamento della sinergia fra i due capoluoghi, soprattutto in campo turistico. A tal proposito, Leli ha invitato gli italiani a visitare la sua città, “perché il mare unisce”.

Rossi ha ricordato come fra le due città vi sia un legame ultra decennale che affonda le sue radici nella prima maxi ondata di sbarchi di migranti albanesi avvenuta nel 1991. La regata, del resto, è stata concepita proprio con l’obiettivo di rinverdire lo straordinario spirito di accoglienza che la città di Brindisi e i brindisini offrirono agli albanesi, ospitandoli nelle proprie case e nelle scuole.

La gara, organizzata dalla sezione di Brindisi della Lega Navale Italiana, partirà domani (5 luglio). Alle ore 19 di oggi, presso la sede della Lega Navale, si svolgerà una cerimonia di benvenuto agli equipaggi alla quale parteciperanno i due sindaci.