Torneo Csain, vigili del fuoco brindisini campioni d'Italia: l'accoglienza in caserma

BRINDISI - Sirene di tutti i mezzi accese e applausi di congratulazione per la squadra dei vigili del fuoco di Brindisi che è diventata Campione d'Italia nel Challenge Rino Fatuzzo, svoltosi a Riccione il 14 e il 15 settembre scorsi, per la categoria Calcio a 7. La compagine brindisa nella serata di domenica 16 settembre è tornata in città a bordo di due pulmini e si è recata direttamente in caserma, in via Nicola Brandi, per portare la coppa ai colleghi, la grande famiglia dei vigili del fuoco. L'accoglienza è stata straordinaria.

L'articolo completo sul torneo.