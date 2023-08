Banchetto con le bambole speciali Unicef al Festival del fico mandorlato

SAN MICHELE SALENTINO - Venerdì prossimo (25 agosto) in occasione di una delle serate conclusive del Festival del Fico Mandorlato in corso di svolgimento a San Michele Salentino, il Comitato provinciale Unicef di Brindisi allestirà un proprio banchetto per sensibilizzare e raccogliere fondi finalizzati al sostegno delle iniziative realizzate a beneficio dei bambini in tutto il mondo.

“Desideriamo ringraziare l’Amministrazione Comunale di San Michele Salentino e Puglia Hortus – dichiara il presidente del Comitato Unicef brindisino, Raffaele Romano - per la immediata disponibilità accordata alla nostra richiesta. A distanza di pochi giorni dal banchetto realizzato a San Vito dei Normanni in occasione di ‘Rezzica’, altra manifestazione di grande richiamo, torniamo con i nostri volontari e i nostri gadget tra la gente per far conoscere la nostra mission”.

“Ribadiamo un concetto già affermato: i diritti e i bisogni dei bambini, di ogni bambino, non vanno in ferie e ogni opportunità va colta. Siamo, pertanto, ben lieti e grati della possibilità che ci è stata data di essere presenti venerdì sera in piazza Marconi a San Michele Salentino in occasione di uno dei più attesi e partecipati eventi del nostro territorio”.