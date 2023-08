Omologazione "Fanuzzi": ecco il bando per il secondo stralcio di interventi

BRINDISI – Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 13 del prossimo 31 agosto. Il valore totale dei lavori è stimato in 826.516 euro. E’ stato pubblicato nella giornata di oggi (lunedì 14 agosto) il bando di gara per il secondo stralcio di interventi di messa a norma dello stadio Franco Fanuzzi di Brindisi. Nei giorni scorsi era arrivato il via libera definitivo.

Sono 17 le opere da mettere in cantiere, fra cui la realizzazione di un nuovo impianto di video sorveglianza, nuove postazioni per diversamente abili, seggiolini in tribuna e gradinata, miglioramento della tribuna stampa e degli spogliatoi, creazione di una barriera tra l’accesso dei tifosi locali alla tribuna centrale e l’ingresso del settore ospiti (curva Nord).

I lavori dovranno essere portati a termine entro 90 giorni dalla consegna degli stessi. Nelle settimane precedenti era già partito l’iter per il rifacimento del terreno di gioco, per un importo di 728mila euro. In questo caso il termine per la presentazione delle offerte scadrà fra due giorni (mercoledì 16 agosto). Nuovo manto erboso, potenziamento illuminazione (già affidato a un’azienda che ha dato la disponibilità a effettuare i lavori entro i termini richiesti) e nuovo impianto di videosorveglianza sono lavori inderogabili, sulla base delle prescrizioni fornite dalla Lega Pro. Per il resto, si potrà ottenere una deroga fino a febbraio 2024.

I tecnici del gruppo di lavoro istituito dall’amministrazione comunale stanno lavorando alacremente per rispettare il cronoprogramma. Sulla base di quanto affermato pubblicamente dall’assessore comunale all’Impiantistica sportiva, Gianluca Quarta, l’impianto di via Benedetto Brin sarà pronto (perlomeno per quanto riguarda i lavori inderogabili) entro la fine del mese di settembre.

L’avvio del campionato di Serie C è previsto per domenica 3 settembre. Verosimilmente il Brindisi Fc dovrà disputare nella sede alternativa dello “Iacovone” di Taranto almeno le prime tre gare casalinghe in programma il 10, 20 e 24 settembre, rispettivamente contro Catania, Monterosi e Benevento.

Complessivamente sono 27 gli interventi da effettuare entro febbraio 2024. Il Comune ha stanziato la somma totale di 2,2 milioni di euro, tramite la devoluzioni di mutui già stipulati con la Cassa depositi e prestiti. Mezzo milione di euro, tramite la medesima formula, era stato già accantonato dalla precedente amministrazione comunale nell’ambito del piano triennale di opere pubbliche.