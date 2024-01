Servizio civile nell’oratorio dei Salesiani di Brindisi: ecco il bando

BRINDISI - Fra i vari bandi di servizio civile universale rientra anche il progetto “ConTeSto”, con sede presso l’istituto Salesiano “Don Bosco” – oratorio – Brindisi, in Via Appia 195 (Codice sede, 155828), nel settore dell’assistenza. Si tratta di un bando di 12 mesi rivolto a ragazzi fra 18 e 29 anni, per attività a supporto di minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024. Info: whatsapp al 347.497.2.497

Obiettivo del progetto

Il progetto vuole affrontare una sfida sociale di importanza fondamentale per il territorio pugliese: potenziare gli apprendimenti e attivare quelle competenze sociali necessarie alle ragazze e ai ragazzi per elaborare il proprio progetto di vita e facilitare il senso di cittadinanza, attraverso il potenziamento delle life skills, differenziando la proposta educativa in base alle diverse intelligenze.

Descrizione del progetto

Il servizio civile universale svolto nell’Oratorio Salesiano di Brindisi offre l’opportunità di contribuire attivamente al bene comune, partecipando alle attività educative oratoriane che mirano a migliorare la vita dei ragazzi accolti. Nel nostro Oratorio, i volontari, affiancando gli educatori, accompagneranno la crescita di tanti bambini, ragazzi e giovani secondo lo stile educativo preventivo di Don Bosco.

Ruolo ed attività degli operatori volontari

Gli operatori volontari saranno attivi nelle attività di coinvolgimento dei minori nei vari laboratori, nelle attività di cortile, nelle attività ludico-motorie, di intrattenimento, formative, culturali, svolte presso l’Oratorio Salesiano.

Aspetti organizzativi

Monte ore settimanale di 25 ore

Giorni di servizio settimanali: 6

L’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio è di 507,30 euro.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.