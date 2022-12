Torna al suo splendore il Capitello "della danza", la presentazione alla città

BRINDISI - Domani, sabato 17 dicembre ore 10:30, presso il Museo “Ribezzo” di Brindisi in piazza Duomo, sarà presentato l’intervento di restauro conservativo del pregevole Capitello “della danza”. Interverranno Aldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Emilia Mannozzi, direttore del Polo BiblioMuseale di Brindisi, Aldo Pulli, membro del Consiglio di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0 e Daniela Pirro, restauratrice di Beni Culturali. Cantine Risveglio dedica all’iniziativa un brindisi augurale.

Il Capitello, selezionato grazie ad una votazione online, è risultato il più votato della tappa pugliese di “Opera tua”, il progetto di Coop Alleanza 3.0 che ne ha sostenuto il restauro, per valorizzare cultura e territoro con interventi di Mecenatismo Culturale, in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con il coordinamento di Fondaco Italia, società attiva nella valorizzazione dei beni culturali, in collaborazione con l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale e il patrocinio del Touring Club Italiano. L’obiettivo è stato raggiunto grazie al coinvolgimento della cittadinanza, sensibilizzata dall’impegno costante della struttura museale e da associazioni culturali e portatori d’interesse in genere.