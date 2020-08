Ritrovato un ordigno bellico al poligono di Punta della Contessa

BRINDISI - Un ordigo bellico è stato rinvenuto questa mattina ( mercoledì 19 agosto) a Brindisi, nella zona del poligono militare a Punta della Contessa,litoranea a sud di Brindisi, durante alcuni lavori di bonifica dell'area da parte di una ditta privata per conto dell'Aeronautica militare. La bomba, dalle prime ispezioni, potrebbe essere di 500 libbre e simile a quella rinvenuta a novembre 2019 davanti alla multisala Andromeda ma nella giornata di domani saranno effettuate tutte le verifiche del caso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto i lavori di bonifica e di scavo sono stati sospesi e la zona interdetta e messa in sicurezza per poter procedere nei prossimi giorni alle operazioni di brillamento dell'ordigno da parte della squadra artificieri di Foggia. Tutte le verifiche e gli accertamenti sono effettuati dal colonnello Giambattista Degiuli dell'Aeronautica militari ed è stato informato anche il comandante della capitaneria, capitano di vascello Giovanni Canu per i provvedimenti di sua competenza.